Olga Moreno gana el recurso interpuesto por Rocío Carrasco ante la justicia, según 'La Razón'

Kiko Matamoros tomaba la palabra en ‘Sálvame’ para comunicar que Olga Moreno ha ganado una batalla judicial a Rocío Carrasco. Al parecer, la justicia no entiende que Olga vulnerase el derecho al honor y a la intimidad de Rocío con sus palabras en la entrevista que titulaba: “Yo para esos niños no he sido su madre, he sido su salvación”.