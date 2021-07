Olga Moreno hace frente a sus polémicas en la isla: "Lo siento por no defenderte cuando te puso a parir conmigo"

Olga Moreno pide perdón a Lara Sajen por la frase de "prefiero tenerla como amiga, que como enemiga"

Melyssa Pinto descubre que Olga habló mal de ella al principio del concurso

La ganadora de 'Supervivientes 2021' asegura que llegó a olvidarse de las cámaras en sus confesiones

Olga Moreno se proclamó ganadora de 'Supervivientes 2021' en una noche llena de emociones. Pero aún quedaban muchos frentes por resolver. En 'Supervivientes: el debate final' la vencedora ha respondido a todos sus asuntos pendientes de la isla.

Por un lado, la amistad entre Olga y Lara Sajen se resintió cuando la argentina descubrió que su amiga había sido cómplice en una 'rajada' sobre ella con Gianmarco Onestini. "Prefiero tenerla de amiga que de enemiga", dijo Olga haciendo que Lara se sintiese muy mal cuando se enteró.

"Me encanta ella, me he reído mucho con ella, será amiga mía. No sé cómo ha sido la frase pero no puedo decir nada malo de ella. Lo siento, lo habré dicho. Pero mis sentimientos, Lara sabe perfectamente que para mí ha sido un apoyo fundamental", dijo Olga pidiendo disculpas de nuevo.

Por su parte, Lara parece haber dejado el pasado atrás: "Cuando estás dentro sientes miedo de pelearte con la persona que tienes dentro (...) He vuelto a decir, cuando lo veo desde fuera, veo todo... obviamente me ha dolido y me he sentido decepcionada. Recalco que lo que más me molestaba era que Gianmarco hablase de mí. Yo no lo hubiera permitido con una amiga". "Lo siento por no defenderte cuando Gianmarco te ha puesto a parir conmigo. Sí que es verdad que no he defendido porque me he considerado amiga de Gianmarco", insisitó Olga.

Lara quiso zanjarlo de una vez por todas. "Estoy aturdida por el tema, lo que he vivido dentro es muy fuerte, ha sido muy bonito y no puedo unir la Olga que me han contado con la Olga que yo he vivido. Me quedo con la que he vivido".

Melyssa se entera que Olga habló mal de ella al principio del reality

Otro asunto pendiente era que Melyssa Pinto no sabía que su íntima amiga Olga no siempre había pensado bien de ella. Junto con Marta López, las cámaras recogieron cómo la criticaron.

De igual manera, Melyssa ha querido quedarse con todo lo que han vivido, a pesar del suceso del robo de la crema de cacao. "Tom tenía razón porque me dijo que Olga me había criticado y no la creí. Así que le doy la razón. En segundo lugar, yo a Olga la quiero. Yo mi amistad te la doy y objetivamente te quiero decir que si algún día cometes un error, me lo puedes decir. No vas a perder. No me conocías y no pasa nada. Me dijiste que "Yo nunca jamás y...". Soy empática y se puede hablar conmigo", le hizo saber a Olga Moreno.

Antonio Canales niega que Olga le manipulase en la isla

Olga ha descubierto todo lo que sucedió con Antonio Canales a raíz de sus declaraciones sobre Fidel Albiac, al que en la Palapa negó conocer frente a su amiga y posteriormente a su expulsión reconoció haber mentido. Pero lejos de hablar de ello, el bailaor estalló porque consideraba que ver esas imágenes era malmeter entre ellos. Canales lo dejó bien claro: "Olga es mi amiga y la voy a querer".

Olga Moreno, sobre sus confesiones: "Es mi vida"

Olga Moreno también ha contado cómo fue el proceso de adaptarse a vivir tan lejos de su familia. La ganadora de 'Supervivientes' reveló que al principio procuró tener la mente en blanco, pero que luego decidió pensar más en sí misma y en lo que necesitaba en ese momento.