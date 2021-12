Rosa Benito se muestra crítica con Rocío Carrasco y del lado de Gloria Camila Ortega. Lo hace desde los platós de ‘Ya es mediodía’ y ‘Ya son las ocho’ pero hay quien no entiende esta repentina “complicidad” con su sobrina después de lo que ha escuchado de la propia Rosa, como Kiko Hernández, que la acusa de contar “intimidades” de su nueva protegida cuando era colaboradora de ‘Sálvame’.

Pero Kiko Hernández le recordaba las múltiples discusiones que tuvieron con ella en el plató de 'Sálvame'. Además, cuestionaba que ahora se muestre tan cercana a Gloria Camila Ortega y aseguraba: "En las reuniones soltaba cada cosa que no me hagas hablar. Decía cada intimidad... y no solo soy yo el testigo".