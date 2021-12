Carmen Borrego y Kiko Hernández contestan a las lágrimas de Rocío Flores: “Lo primero que tienes que hacer es pedir perdón a tu madre”

La primera en tomar la palabra ha sido Borrego, que se mostrado muy dura con Gloria Camilia y ha defendido sin miramientos a su amiga: “Está claro que Rocío Carrasco, haga lo que haga, su familia nunca va a estar de acuerdo. Pero tiene todo el derecho a hacerle un homenaje a su madre, y treinta si le da la gana, y ya está. Y si cobra, cobra, y si no cobra, no cobra… pero parece que, a ellas, sobre todo a Gloria Camila, solo le importa si su hermana cobra”.

La colaboradora continuaba, muy dura: “No le importa si su hermana ha sufrido, que ha sufrido mucho… Si su hermana se ha sentido sola, que se ha sentido sola muchas veces… Eso no le importa. Pues a mí lo que me parece es que están un poco reventadas”.

Con Rocío Flores, también ha sido implacable: “Yo lo siento, no tengo nada en contra de esa niña, lo dejo claro, pero a Rocío Flores ya no me la creo, porque han sido tantas veces las que la hemos visto llorar y luego nos hemos dado cuenta de que no era verdad lo que estaba contando, que esta puede ser una vez más”.