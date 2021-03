Kiko Hernández y su momento tarta al suelo: "No voy a coger eso que me voy a poner perdido"

Y esto se merece un GIF de recuerdo

Kiko Hernández al instante de ver cómo caía la tarta al suelo no sabía qué hacer, ha mirado tímidamente hacia David Valldeperas para ver qué le decía. "Claro, claro, levanta la tarta, que a tomar por saco la tarta", ha dicho el colaborador al director. Y le ha gritado que la recogiera, pero Kiko es muy limpio: "No voy a coger eso que me voy a poner perdido", ha contestado.