Los impactantes audios de la madre de Kiko Jiménez criticando a su hijo: le llama "mentiroso", "subidito" y "bocachancla"

Kiko Matamoros pierde la paciencia con Carmina: “Me parece muy cerdo”

“No me llega a la suela del zapato, que me diga hijo de hospital me molesta mucho”, ha respondido muy alterado el colaborador de ‘Sálvame’: “Me parece muy cerdo que me falte así al respeto porque yo no he dado motivos para eso. Que y me llame a mí lo que quiera y deje en paz a mi madre, que bastante suerte ha tenido con no conocerla”.