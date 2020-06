Rafa Mora se derrumba al reconocer que cayó en la trampa de Kiko Jiménez: “Me calentó todo lo que pudo y mientras estaba grabando”

El incidente del parking entre Kiko Jiménez y Rafa Mora le está pasando factura al colaborador de ‘Sálvame’. Rafa ha contado en directo cómo Kiko le estuvo provocando durante toda la noche y, al final, acabó saltando. Dice que no se siente orgulloso de su reacción y que perdió las formas.

Rafa Mora se había marchado del plató tras una discusión con Gema López y, cuando se recuperó, le contó a Jorge Javier Vázquez por qué estaba tan afectado. Con los ojos llorosos, Rafa empezó a hablar: “Me da mucha rabia. Yo reconozco que igual cometí un fallo y perdí las formas. No quiero justificar nada, pero a una persona si la sacas de quicio…”, comenzó.

Rafa abandona el plató tras una bronca con Gema López

“Cuando nos toca, nos toca. No me gusta Kiko Jiménez, pero creo que Rafa tiene que aprender que el mismo juego que él lleva, hay gente que lo lleva al límite”, le dijo Gema. El aludido piensa que su compañera es una “oportunista” y se ha marchado del plató muy indignado. Laura Fa quiso poner algo más de claridad sobre lo que estaba sintiendo Rafa en esos momentos: “Rafa tiene un punto débil, que es que le acusen de ser violento cuando no lo es”.