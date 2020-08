Kiko Jiménez se arrepiente de su comportamiento con Gloria Camila: "Me envenené, he derrochado mi rabia en un plató"

El robo de Gloria Camila le ha acercado a su ex, Kiko Jiménez, por insólito que parezca, tras mil polémicas mediáticas, ambos han sufrido un robo en sus casas en menos de un mes. Kiko le daba un consejo a Gloria y esto nos ha hecho replantearnos si podrían firmar la paz e incluso ser amigos.

“Por mí, pelillos a la mar”, respondía Kiko, Gema López le preguntaba si se arrepiente de su actitud en los platós tras la ruptura y su respuesta nos sorprendía a todos: “A lo mejor sí que es verdad que me dejé guiar por personas que creía que eran amigos que luego me han traicionado, un amigo suyo íntimo, que me envenenó”.