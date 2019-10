Kiko Jiménez y Rafa Mora se ven las caras en plató: "Me tienes inquina y me has tachado de montajista sin conocerme"

Rafa Mora fue uno de los colaboradores más críticos con el paso de Kiko Jiménez por ‘ GH VIP 7 ’ y aseguró que el concursante había entrado en la casa con la estrategia de ligarse a Estela . Estos comentarios no han sentado nada bien a Kiko, quien ha aprovechado su encuentro en ' Sálvame ' para reprochárselos.

“Me has tachado de cosas que no me conoces como que soy un montajista”, ha dicho Kiko además de asegurar que Rafa le tiene “inquina”. Pero el colaborador asegura que solo ha comentado el reality y aprovecha el momento para atacar al exnovio de Gloria Camila: “Dijiste que en la vida hablarías de Gloria y te sentaste en el ‘Deluxe’ para rajar lo mas grande previo pago”.