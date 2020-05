Un examigo de Kiko Jiménez y Sofía Suescun destapa los "montajes" de la pareja: un embarazo "falso" y sus presuntas deslealtades

Destapa sus "montajes"

De hecho, cuenta que Kiko se fue a ‘GH VIP’ con dos cosas pactadas: en primer lugar, cuenta que pactó con Kiko que iba a acercarse a Estela Grande durante su paso por ‘GH VIP’ porque así tendría más repercusión mediática: “Era para hacer un montaje porque ella era de la familia Matamoros”. Pero además, Dani nos ha contado que Sofía no tenía ni idea de este montaje “para que actuase bien".

Y hay más, nos ha recordado que Kiko dijo tener una intuición, que soñó que Sofía estaba embarazada y, según su testimonio, no tuvo nada de espontáneo: “No era un sueño, era un montaje para luego decir que había tenido una pérdida y venderlo para que la gente empatizase con ella”.

Presuntas infidelidades

No solo él, se ha dicho que Sofía se abalanzó y besó a Suso Álvarez durante el paso de Kiko por ‘GH VIP’, ella lo ha negado… pero no a Dani: “Sofía me dijo que se besó con Suso”.