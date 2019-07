Kiko Jiménez: “Sofía es una compañera, me ha tratado como merezco y me ha valorado”

Ninguno de los dos lo asume, pero se dice que la ruptura de Kiko Jiménez y Gloria Camila se debe a la relación de él con Sofía Suescun pero los protagonistas de la supuesta historia lo niegan. Kiko define a Sofía como una compañera a quien dedica unas bonitas palabras: “Me ha apoyado bastante, me ha tratado como merezco, me ha valorado y me llevo bien con ella”. Además, se queja de estar en el foco mediático: “No estoy acostumbrado a ser el protagonista, no me gusta ser el centro de atención”.