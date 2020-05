Kiko Jiménez da la cara por su novia Sofía Suescun y se enfrenta a Suso Álvarez: "Todo lo que dice es mentira"

La versión de Sofía Suescun

La versión de Suso Álvarez

Y estas palabras, como eran de esperar, provocaron el enfado de Suso, que decidió destapar su particular versión de la historia. “Me ha llamado traidor, desleal, mentiroso, montajista… ¿Qué hago ahora? ¿Me callo?”, se quejaba Suso, que afirmaba mirando a cámara: “Si mentí fue para protegerte y lo sabes, pero juro por lo más sagrado que ese día te abalanzaste sobre mí y me besaste”.

“Dijo la verdad en el ‘Deluxe’ porque no nos enrollamos, dije Sofía quita y me aparté, no hubo lengua ni más magreo que un simple, no tengo nada que perder ¿Y tú?”, preguntaba Suso desde ‘¡Viva la vida!’