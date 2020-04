Kiko Matamoros vuelve a abandonar el plató: acude al servicio médico tras sufrir un episodio de estrés

24 horas después, nos contaba que por la noche le repitió el episodio y que es algo que le ocurre de vez en cuando: “Se me concentran los nervios y me produce un dolor horroroso”. A esto se suma que es hipertenso, le sube aún más la tensión y estas emociones se le manifiestan de forma física.

Pero ¿Qué le molesta tanto? Parece que no tolera la más mínima alusión de su ex con respecto a él: “Me molesta mucho que se me traicione, que se me mienta, que se lancen compromisos que además son públicos y me parece muy sucio ese juego”.