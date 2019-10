Kiko Matamoros aconseja a su hijo: "Me gustaría que dejases de echarle la culpa a Kiko Jiménez, los dos tienen pareja y no han sabido respetaros"

Kiko Matamoros ya ha dejado claro en más de una ocasión que Estela Grande, mujer de su hijo Diego, no le gusta porque le ha hecho mucho daño a su hijo durante su convivencia en ‘GH VIP’. Y es que la concursante tuvo una amistad muy especial con Kiko Jiménez, novio de Sofía Suescun. Diego ha entrado en directo para hablar sobre su relación y su padre ha aprovechado el momento para aconsejarle: “Me gustaría que dejases de echarle la culpa al amigo de tu mujer, porque yo he visto un juego de dos donde los dos tenían pareja fuera y no han sabido respetarles”.