Kiko Matamoros amaga con abandonar el plató tras una pregunta de Belén Esteban: "Sé por dónde vas a ir"

Kiko se ha levantado y ha estado a punto de abandonar el plató. "No, porque sé por dónde vas", ha asegurado él. "Que no, que no sabes por dónde voy a ir", le ha tranquilizado su compañera. "Kiko tuvo una relación que tuvo cuatro hijos, ahora tiene una relación con los cuatro maravillosa. Yo he sido muy pesada con él con ese tema. Hubo una persona con la que por lo que fuera no tenía tanta relación. Ahora la tiene. ¿Alguna vez has tenido remordimiento de no haber estado todo lo que tenías que estar?", ha querido saber la ganadora de 'GH VIP 3'.