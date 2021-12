Bertín Osborne: "He sido un padre ausente, me pesa una barbaridad"

Bertín Osborne se confiesa con Toñi Moreno en 'Mi casa es la tuya'

“Lo único que no se puede recuperar es el tiempo y yo he perdido el tiempo con mis hijas ", dice Bertín en alusión a las hijas que tuvo durante su primer matrimonio con Sandra Domecq

Bertín Osborne: "Es lo que estoy procurando que no me ocurra con mis hijos"

Bertín Osborne nos cuenta que se arrepiente de muchas cosas, pero cree que lo único que no se puede reparar es el paso del tiempo. En su primer matrimonio, la vida era otra, la forma de vivirla también y él pasaba mucho tiempo fuera, subido en un avión o en una carretera, sin una vida asentada. “Lo único que no se puede recuperar es el tiempo y yo he perdido el tiempo con mis hijas ", decía.

Cuando se separó de Sandra Domecq, su primera mujer, ella estaba embarazada de su hija Claudia y pasó 14 años viviendo en el extranjero, con lo que apenas compartió tiempo con ella: “Lo único que no se puede recuperar es el tiempo y yo he perdido el tiempo con mis hijas y es lo que estoy procurando que no me ocurra con mis hijos, con mis hijas claro que lo perdí, me arrepiento”.

“No he sido un padre duro, he sido un padre ausente, me pesa una barbaridad”, confesaba Bertín, que sí deja claro que no ha sido un padre despreocupado: “Lo que he querido es que ellas buscaran su camino, no soy el padre que aconseja, haz lo que te da la gana y si te equivocas y te caes, te levantas, si no puedes te ayudo, pero te equivocas y te caes tú”.

“He pasado noches muy duras leyendo el libro de su hija”

Precisamente hay cosas de Claudia, la hija menor de su primer matrimonio, que conoció leyendo su libro y eso le impactó: “No sabes lo mal que lo he pasado leyendo su libro, hay cosas que no sabía, que nunca me dijeron y eso me ha matado”.

Más tarde, durante la entrevista Claudia se emocionaba contando cómo abordaron esta situación. Tuvieron una charla en la que ambos se emocionaron: “Le pedí perdón no quiero hacerle daño y él pidiéndome perdón a mí”.

Las hijas de Bertín nos cuentan cómo sobrellevaron la distancia con su padre

Eugenia nos contaba que su madre les protegió y les hizo tanto entender como aceptar o perdonar que su padre no estaba todo lo que les habría gustado: “Gracias a ella, todo siguió”.