Poco después de que Canales Rivera apareciera en la portada de una revista del corazón junto a Alba Carrillo muy acaramelados, ‘Sálvame’ ha pillado al colaborador hablando durante una de las publicidades del programa con sus compañeros sobre Alba y sobre sus ganas de fiesta…. Pero no precisamente con la colaboradora de ‘Ya es mediodía’.

“Le va a montar un pollo a Canales esta noche por no defenderle…”, se le oye decir a Valldeperas. “Bueno, bueno, ya me lo ha montado ¡ya me lo ha montado!”, aseguraba Canales a sus compañeros mientras Marta López se mostraba sorprendida. “Esto no… con Alba, en la vida”, sentenciaba su compañera.