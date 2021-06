Matamoros negaba, cree que esa esas son las voces que él lleva escuchando “tres meses” y Jorge Javier le decía: “No cuela Kiko, no cuela”. A Matamoros le daban igual sus dudas porque se niega a “deshumanizar” a una persona y a sus sentimientos: “Yo he hablado mal de mi padre en un plato y me he arrepentido, muchos lo hemos hecho”.