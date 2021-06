Kiko Matamoros aseguró en ‘Viva la vida’ que Antonio David Flores ha pedido perdón a sus hijos y en ‘Sálvame’ matiza que, en realidad, pidió perdón pero esto no significa que esté “arrepentido” con respecto de Rocío Carrasco.

“Ha habido quien lo ha interpretado como que podría haber manifestado arrepentimiento respecto de Rocío Carrasco y no es así, lo que sí me consta es que ha pedido perdón a su hija”, explicaba Kiko Matamoros en ‘Sálvame’.

Según el colaborador, a Antonio David Flores le han crecido “las dudas” porque hasta ahora él estaba “muy seguro” de que todo lo que había hecho, lo había hecho “correctamente”. Por eso, cree que ha llegado a un “estado” en el que se cuestiona cosas que es “muy posible” que no haya hecho bien.

¿De dónde procede la información de Kiko Matamoros?

Eso sí, ante los comentarios de sus compañeros ha querido dejar claro que la información no procede del propio Antonio David sino que se lo comentó un amigo en común.

El debate de Kiko Matamoros y Jorge Javier Vázquez sobre Antonio David Flores

El colaborador de 'Sálvame' continuaba diciendo que Rocío ha escuchado, comprendido y aceptado el perdón de su padre y Jorge Javier Vázquez entraba al debate. "No sé por qué vivís instalados en el negacionismo", se quejaba Kiko Matamoros y el presentador replicaba: "No cuela Kiko, no cuela".