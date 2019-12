Kiko Matamoros: "Hacía muchos años que no me felicitaban mis cinco hijos"

"No he dejado de querer a mis hijos nunca ni de valorarles ni de entenderles incluso"

'Sálvame' está de celebración porque dos colaboradores cumplen años: Kiko Matamoros y Gustavo González. Ambos han compartido con sus compañeros cómo están pasando su día especial: "Hacía muchos años que no me felicitaban mis cinco hijos", ha explicado Matamoros, quien ha sufrido varios momentos difíciles con su familia. Aún así, asegura que no le ha sorprendido que sus hijos le feliciten porque tiene comunicación con todos ellos.

Pero ¿Cómo ha cambiado la vida del colaborador en los últimos años? A pesar de que todos sus compañeros piensan que ha cambiado, él no está de acuerdo: "Creo que sigo siendo el mismo pero las circunstancias de mi vida han cambiado para bien". El colaborador cree que ahora que comparte su vida con su chica, ha favorecido el entendimiento con sus hijos: "No he dejado de querer a mis hijos nunca ni de valorarles ni de entenderles incluso".