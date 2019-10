Matamoros deja caer que Gema López pidió la cabeza de un compañero y ella responde: “Si hoy te falta temita y me quieres dar a mí, aquí me tienes”

“¿Estás convencida de que nunca has pedido la cabeza de un compañero?”, le ha preguntaba Kiko Matamoros a Gema López ante un comentario de su compañera y ella lo ha negado en rotundo. Se refería a Miguel Temprano y a algo sucedido en la otra cadena, Gema López recordaba que esto ya se aclaró en directo pero Matamoros lo reiteraba: “A lo mejor Temprano no fue el único que lo digo y a lo mejor para alguno de tus jefes la versión de Temprano es verdad”. Gema López le pedía nombres y le preguntaba a su compañero: “Si hoy te falta temita y me quieres dar a mí, aquí me tienes”.