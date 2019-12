El primo de Estela Grande planta cara a Kiko Matamoros: "La atacas desde el primer minuto"

Kiko Matamoros cree que la actitud de Estela Grande en ‘GH VIP’ con Kiko Jiménez es una falta de respeto a su hijo, Diego Matamoros. Insiste en que no tenía nada en su contra pero John, su primo y defensor, cree lo contrario: “¡Quién lo diría! la ataca desde el minuto uno, yo digo que no hay nada de lo que dudar”.

Mantiene que su prima no puede disculparse por lo que no ha pasado porque, en su opinión, no ha sentido por Kiko Jiménez nada que vaya más allá de la amistad: “Sería exculparse por algo que no ha hecho”… Y estas palabras han acabado con la paciencia de Kiko Matamoros, que respondía: “Yo con mis amigos juego a las cartas, no me meto en la cama”.