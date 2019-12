Kiko Matamoros, contra su nuera: "Es alucinante la incapacidad que tiene para mentir"

Estela Grande cree que ésta es su última semana en 'GH VIP'. Además, está intranquila por cómo se hayan entendido sus relaciones con sus compañeros, sobre todo, con Kiko Jiménez. Con él surgió una complicidad de lo más polémica ya que, aunque no pasó nada entre ellos, sus gestos delataban lo que parecían sentimientos.

Fuera del programa, su marido Diego Matamoros se vio tan afectado que abandonó temporalmente la televisión y su padre Kiko criticó duramente a su nuera. Cree que su actitud es una falta de respeto a su hijo Diego y, tras ver las últimas reflexiones de su nuera, se sorprende: "Dice que no ha sentido nada y a continuación se desdice diciendo 'no me preguntéis eso ¡Qué malas sois!"