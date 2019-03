Matamoros se sincera como nunca sobre sus hijos y dice de Irene: “Espero que algún día me perdone en la medida de lo posible”

Diego Matamoros cargó una vez más contra Makoke y contra su padre y Kiko ha intentado tomárselo con ironía: "No me gusta cómo viste, parece mentira que sea hijo mío", ha dicho el colaborador. Pero el sarcasmo se ha acabado pronto y, ante las llamadas de la audiencia, Kiko ha confesado cuánto le afecta: “Que tu hijo te clave puñales, que haga negocio de pisotearte… no sé si la gente lo creerá pero he sufrido con esto lo que no está escrito, no ha habido día que no me haya ido a la cama sin pensar en la situación con mis hijos”, ha dicho y se ha callado cuando estaba a punto de romperse.