Kiko Matamoros llamó cínica a Lydia Lozano que, tras un par de pullas del colaborador de 'Sálvame', le preguntaba en directo si tenía que echarle algo en cara. El aludido no podía creer lo que le decía y es que Lydia replicaba: "Sabe que sé cosas".

Lydia Lozano se confesaba primero con Gema López y de su conversación deducimos que Lydia habló de algo grave, pero no con la directora del ‘Deluxe’ y tampoco en presencia de la directora. Al parecer fue durante la reunión y habría sido Antonio David Flores quien se lo habría hecho llegar a Matamoros.

El perdón de Lydia Lozano: "No lo he gestionado bien"

Después escuchamos a Lydia disculparse con el propio Kiko, le juraba que no le había dicho nada a la directora y añadía: “Te pido mil perdones porque no lo he gestionado bien, lo siento”.