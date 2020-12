La advertencia de Kiko Matamoros a Makoke y su hijo: “Me has despojado de todo pero dejadme en paz, porque un día voy a explotar”

El colaborador de 'Sálvame' recomienda a su exmujer y a su hijo que estén "quietecitos" y "callados"

Primero ha sido su encuentro fortuito con Makoke en la obra de teatro de Rafael Amargo. Kiko asistía con su pareja, Marta López, y a la entrada un reportero le advertía que minutos antes había llegado Makoke: “¡No me jo***!”

A la salida, la pareja se mostraba feliz tras ver la obra, le restaba importancia a la coincidencia y Makoke respondía entre risas a las preguntas sobre Kiko y las polémicas que rodean a su separación, como el hecho de que no le haya devuelto sus muebles: “No merece la pena contestarle (…) Qué pesado, lo he vendido todo”.

Y había más, Javier Tudela nos ha dicho que él es el culpable de la desaparición de otra cosa de Kiko, en concreto unos carísimos zapatos que decidió tirar a la basura porque no le gustaban. Además, se reía de las críticas que recibe por su escasa trayectoria: “Kiko me podría haber enseñado algo, pero no recuerdo el qué”.

Kiko Matamoros pierde la paciencia

Desde el plató de ‘Sálvame’, Kiko Matamoros optaba primero por la tranquilidad, hasta aconsejaba a Javier en un buen tono que no entre a esta guerra que no le pertenece: "Me cuesta trabajo hablar de este chaval porque lo he tenido 20 años la lado".

Me he quedado sin inversiones, lo he perdido y te lo has quedado tú

Sin embargo, poco después perdía la paciencia. “¡Que me dejen en paz!”, decía y dirigiéndose a su exmujer, le acusaba: “Me has despojado de todo, me he quedado sin las inversiones en dos inmuebles, que ha sido mi trabajo, mi vida y mi dinero, lo he perdido y te lo has quedado tú”.

El colaborador parece resignado pero les lanza una advertencia: “Que me dejen porque un día voy a explotar y voy a echar por la boca lo que no está escrito”.