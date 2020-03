Kiko Matamoros pierde la paciencia con Miriam Saavedra: “Voy a dejar de compartir plató contigo”

Un comentario de Kiko Matamoros en pleno debate sobre Alejandra Rubio no le ha gustado nada a Miriam Saavedra. "No podemos comparar a Terelu con Maite Galdeano", ha dicho Kiko Matamoros y su compañera ha puesto el grito en el cielo.

A la colaboradora de 'Sálvame', estas palabras le han sonado “clasistas” y el aludido no daba crédito a lo que escuchaba: “¿Eso es clasismo? Vuelve al colegio, no me voy a entretener con tonterías”, respondía con gesto de fastidio.