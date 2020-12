Llevan casi dos años de relación, son sus segundas navidades juntos y Marta no puede estar más feliz: “Aunque este año va a ser diferente, nos tenemos el uno al otro, que es lo importante”, le decía.

Dependerá de cómo evolucione la pandemia porque de la relación está totalmente seguro: “Estos dos años a su lado han sido un regalo tan grande y he sido tan feliz… Me costaría mucho vivir sin ella, suponiendo que esto sucediera, que algún día tendrá que suceder, pero estoy muy feliz”.

Y dicho esto, el colaborador se dirigía a cámara para devolverle el mensaje a su chica. Como siempre que habla de sus sentimientos, sonreía y bajaba la voz, tímido: “Gracias por haberme hecho inmensamente feliz, espero por lo menos poder estar a la altura de lo que has hecho, de tu valentía, de tu honradez y sé que no te lo voy a poder pagar ni corresponderte en la medida que lo has hecho tú conmigo. Te quiero un montón, lo sabes y ojalá estemos mucho tiempo juntos”.