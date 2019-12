Kiko Matamoros ha opinado que Rocío Carrasco vive “abducida” por Fidel Albic y ha hecho público que ha recibido una demanda por sus comentarios sobre la hija de Rocío Jurado: “Me da igual, no me van a amordazar y, además, la voy a ganar”. El colaborador no se desdice de sus afirmaciones y añade que Rocío ha elegido entre “el mundo y su pareja”: “No hay ni una decisión que tome Rocío que sea autónoma”.