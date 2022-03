Marta López Álamo, sobre si Kiko Matamoros fuera a 'Supervivientes': "Creo que él llevaría peor que yo la separación"

Sobre la posibilidad de vivir en una isla con Matamoros se pronunció Anabel Pantoja. "A mí me encantaría ir. Porque como fui hace ocho años y lo pasé tan mal. Y toda la caña que me han dado, a mí me encantaría ir. Así despejo mi cabeza", reaccionaba Anabel. Además, decía que no le importaría compartir concurso "con pink", refiriéndose a Kiko Matamoros.