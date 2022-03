"Me gustaría romper el hielo", empezó diciendo Kiko Jiménez , quien, lejos de tener un encontronazo con el exsuperviviente, le dio las gracias por hacerle "abrir los ojos" respecto a la que era su novia. Albert comenzó entonces a recordar qué había pasado entre ellos, diciendo que todo comenzó con una cena. "Ella me dijo que estaba cenando con unos compañeros", reaccionaba Kiko.

"Cuando terminamos de cenar yo la iba a llevar a su hotel. A mí me atraía porque si no, no hubiera caído. Yo quedé con ella como amigos para cenar pero atracción sí que había. En la cena no es que vaya a más ni sentí que fuera a pasar nada entre los dos. Acabó la noche y yo le dije de llevarla al hotel. Me dijo entonces de ir a tomar algo con unos amigos. Yo le dije que me daba igual porque era ella a quien le podía importar más que nos viesen.