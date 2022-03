"Me gustaría saber con los bueyes que aro Para saber a quien le puedo decir hola y a quien no. No lo voy a entender porque la última vez que nos vimos fue cuando estuve en la habitación aquí tan malo y fuiste la única persona a la que vi. Me dijiste que me lo ibas a agradecer mucho. Ahora me pones de cobarde, ya me explicarás tú por qué. Si no me contestas te lo preguntaré en directo si es que estás en la entrevista, y también puedo contar una cosa que te puede molestar", le preguntaba Amador a Chelo.