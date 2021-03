Fosky asegura que Isabel le daba a Kiko 2.000 y 3.000 euros diarios en la época de Julián Muñoz

Fosky desvela el detonante de la ruptura de Kiko rivera con su madre Isabel Pantoja: “Vio mucho dinero en efectivo”

Kiko niega que su tío Agustín tratase mal a su hermana Isa cuando su madre no estaba en casa

Fosky, exchófer de Isabel Pantoja y Julián Muñoz, ha visitado el plató de ‘Sálvame’ para desvelar realmente lo que él vivió en Cantora. Fosky ha cargado duramente contra Agustín Pantoja, tachándole directamente de “diablo”.

Fosky desveló, además, el que sería el motivo por el que Kiko Rivera estalló contra su madre: “El detonante no fue que Kiko viera enseres de su padre que no sabía que existían, lo que vio fue mucho dinero en efectivo que sabía que estaba ahí”. “Cuando la madre le daba a Kiko 1.000, 2.000 o asta 3.000 euros diarios, Kiko ahí era feliz… “, aseguraba el chófer.

Uno de los temas que más llamó la atención a los colaboradores fue el trato que recibía Isa Pantoja por parte de su tío y de su abuela: “Jamás he vivido que Isabel haya hablado con comentarios despectivos de su hija. De Agustín, sí lo he escuchado, también de la madre de Isabel que no soportaba a la niña. Yo he vivido malos tratos verbales por parte de Agustín, pero cuando estaban delante de Isabel todo era bonito. Cuando se iba Isabel, para la niña era un terror quedarse sola, la han sacado fuera de casa, y ha llegado a dormir fuera, en el jardín”.

Ante la repercusión de las declaraciones, Kiko Rivera quiso entrar en directo, muy enfadado, para desmentir a Fosky y enfrentarse a él: “No se lo voy a permitir, le voy a poner una demanda que se va a cagar. Este señor no puede decir que mi madre me daba 2.000 o 3.000 euros diarios”.

“Para que algo me duela algo me tiene que importar y este hombre no me importa una mierda… pero vas a tener que demostrar eso que has dicho delante de una juez, no voy a consentir que de tu boca salga el nombre de mi mujer, porque primero tendrás que mirarte en un espejo y preguntarte por qué hace tanto tiempo que no ves a tu hijo”, le decía Kiko mientras subía el tono de la discusión.

Kiko Rivera también quiso desmentir rotundamente las supuestas vejaciones de Agustín a su hermana Isa Pantoja: “Eso no es cierto tampoco. cuando mi madre estaba con Julián, mi tío no estaba en España. Tú eras el que estaba todo el día con Julián, pero de mi tío no tienes ni puñe*** idea. Puedo estar enfadado con mi familia pero no voy a permitir que digas esas patrañas. Creo que te falta un hervor y lo que has dicho vas a tener que demostrarlo delante de un juez”.

Pepi Valladares interviene para arremeter contra Fosky