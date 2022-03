A Kiko Rivera no le sentaron nada bien las declaraciones que pronunció su hermano Fran Rivera en contra de su madre, Isabel Pantoja , en el año 2018. ‘Sálvame’ ha conseguido rescatar lo que dijo el DJ y tenemos las declaraciones, en exclusiva , de lo que piensa al respecto. No duda en atacar duramente a su hermano.

“Mi madre es mi madre, por la madre uno mata. Si hay algo que me gustaría que mi hermano entendiera, es que, por favor, no hable más de mi madre. Da igual lo que uno piense, si es verdad o es mentira , pero es la madre de su hermano, debería tener más tacto al tocar esos temas”, comenta Kiko Rivera.

Y es que, Fran tocó varios temas, como que considera que Isabel Pantoja simuló un robo en Cantora para no darle los enseres de Paquirri a sus hijos: “Me llevo bien con él, pero mi madre es mi madre. Y Fran no puede decir eso, no debería meterse en estos temas”. Asegura que le tiene mucho respeto a su hermano, pero no duda en pronunciar unas palabras que, seguramente, no le hagan nada de gracia.