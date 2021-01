Kiko Rivera se sentía "frustrado" en lo profesional con su familia: "Le decían 'tú no vales"

Álex Suárez fue representante de Kiko Rivera y nos cuenta que lo que ha contado el DJ hasta ahora de su conflicto familiar con Isabel Pantoja no es más que el 10% de lo que podría haber dicho. El representante no quería valorar a la cantante como madre, pero sí dice no haber sido testigo de gestos de cariño como un “cómo estás” hacia su hijo.

“En privado, conmigo se ha roto”, nos decía Álex que veía a Kiko “frustrado” en lo profesional. El representante veía cómo e Dj llegaba desmotivado tras sus visitas en Cantora: “Le decían ‘tú no vales’, él me decía que no le entendía, que no le apoyaban y eso le frustraba mucho”.