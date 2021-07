No obstante, la exconcursante después habló con su novio y decidió confiar en su versión. Sin embargo unos mensajes en 'Sálvame' habrían destapado que la información era cierta. No solo eso sino que Kiko Matamoros ha apuntado que podrían haber muchas chicas más.

Después de que a Lola le comentasen esos mensajes en el cumpleaños de su chico, Sergi Ferré encontró a la pareja y pudo preguntarles sobre ello. Lola se mostró muy amable respondiendo: "Como veis estamos perfectos. Yo ya estoy al tanto de los audios y todo. He tenido la conversación que he tenido que tener. Puedo entender la situación que ha pasado y ha sufrido. Me ha contado todo lo que ha pasado. Lo sé de primera mano porque es él quien me lo ha contado. En cuanto lo ha hablado con él ha reconocido lo que tenía que reconocer y está todo bien", declaró.