Sin embargo, a la vuelta de Lola de 'Supervivientes', las informaciones se han intensificado y hasta 'Sálvame' llegaron mensajes y audios que comprometerían a Iván. No podían ser emitidos, pero los colaboradores sí los escucharon y Anabel Pantoja se lo transmitió a la propia Lola.

Ella, que en ese momento estaba celebrando el cumpleaños de su chico, no quiso saber nada en directo, pero se enteró de todo después y tiene claro a quién cree: "Él me ha dado sus explicaciones, ahí había más gente", transmitía Anabel Pantoja.

Quien también ha hablado es el propio Iván que, aunque no quería decir nada del tema, sí explicaba que está "muy tranquilo". "Nos llevamos muy bien, es una relación sana y me hace mucha risa, la verdad", dice un Iván que asegura conocer desde hace mucho tiempo a la chica que le acusa.

Y la chica en cuestión también ha hablado, aunque con evasivas, a 'Sálvame': "Estuve en su casa pero ya está me sabe muy mal por lola no la conozco peor no creo que le haga mucha gracia".