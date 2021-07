Sin embargo, en sus primeras horas juntos parece que el mal rollo entre ellos no va a desaparecer. En 'Sálvame' hemos visto imágenes inéditas de su viaje al mercado para comprar los ingredientes. "Lleva trabajando dos horas ya, no la obliguéis a más", comentaba Kiko. "A mí no me vas a... He trabajado toda la vida y me he levantado a las 6 de la mañana. Por ahí no. Mentiras no voy a aguantar ni una", respondió muy mosqueada Carmen Borrero.



La tensión prosiguió en el mercado. Además de no encontrar algunas cosas, Kiko dejó que Carmen fuera la única que cargase con los carritos de la compra.