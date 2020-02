Lydia Lozano reacciona a las palabras de los críticos de televisión sobre su polémica: "Me duele, pero lo acepto"

Tras la polémica en la que Lydia Lozano se ha visto envuelta estas últimas semanas, varios críticos de televisión han analizado sus errores y su actitud. "Le cuelan este tipo de noticias porque vive por y para alimentar ese personaje televisivo", ha dicho Juanma Fernández, quien además cree que la colaboradora ha creado su propio "concurso". Lydia Lozano, tras escuchar las palabras de los críticos, ha respondido: "Es una opinión y no voy a debatir ni a entrar porque no puedo discutir lo que piensan unos críticos. Me duele, pero lo acepto".