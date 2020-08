El brote de Lydia Lozano con sus compañeros: “Que yo tenga amigos con dinero no quiere decir que yo robe para subirme a un barco”

“Que yo tenga amigos con dinero no quiere decir que yo robe dinero para subirme a un barco”, gritaba Lydia, indignada y es que le parece “indecente” que se insinúe que se ha quejado con algo que le correspondiera al hijo de Camilo Sesto.

“Que saque los papeles, a ver dónde está mi firma, pero no los van a tener”, afirmaba la colaboradora, que lanzaba una advertencia: “Como vuelva a decir que me he llevado un duro de la herencia, de parte de los abogados o de lo que sea, te digo que la demando”.