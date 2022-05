Tras ver las imágenes, Lydia Lozano ha cargado duramente contra Yulen en plató. "Su madre le mandó un mensaje. No es agradecido, le ha dado muchos videos Anabel y se la tenía que haber llevado a paraíso. Aunque no le gusta es su compañera", ha asegurado la tertuliana. "Que no hubiese jugado, porque cunado ha querido ha jugado. Ahora te toco a ti, ahora te toco no sé cuántos…, coincidía Gema López.