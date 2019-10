Lydia Lozano asegura que José Luis Moreno no le pagó una colaboración y Belén Esteban le hace un llamamiento: "¡Pá-ga-la!"

Kiko Matamoros y Lydia Lozano han tenido un pequeño enfrentamiento. Y es que Kiko le ha preguntado a su compañera si había cobrado un trabajo que hizo para una serie de José Luis Moreno y ella ha asegurado que no le pagó. Por su parte, Belén Esteban ha afirmado que no es a la única a la que no ha pagado, Yolanda Ramos también estaría en esa lista: “José Luis Moreno, no tengo nada en contra de usted pero se oye que no suele pagar a la gente así que le voy a decir una cosita: ¡PÁ-GA-LAS!”, ha exclamado la colaboradora.