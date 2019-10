Lydia Lozano y María Patiño, enfrentadas por la nominación de Mila Ximénez en 'GH VIP'

Lydia Lozano y María Patiño se han enfrentado en el plató de 'Sálvame' por la nominación en 'GH VIP' de su compañera Mila Ximénez . Lydia, al contrario que sus compañeros, no ha mostrado públicamente su apoyo hacia su compañera y este ha sido el motivo por el cual Patiño ha estallado .

La colaboradora afirma que Lydia quiere que Mila sea la próxima expulsada de la casa de Guadalix, aunque no lo reconozca en público: "No se atreve a decirlo". Lydia, por su parte, cree que sus compañeros siempre van a por ella: “Solo soltáis mierda para que cuando Mila salga lo vea”. La colaboradora en ese momento ha estallado contra su compañera: “Víctima a mi costa no”.