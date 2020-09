La audiencia de Lydia Lozano despierta recelos entre sus compañeros: "Hubo envidias"

Pero parece que este éxito no es celebrado por todos y según nos ha dicho Kiko Jiménez, ya observó cierto “recelo” y “envidia” en el ‘Sábado Deluxe’ donde todos se reencontraron: “Como en Belén Esteban, si es la princesa del pueblo, Lydia puede ser la reina”.

Por otro lado, Kiko Matamoros le reconocía a su compañera que mientras todos ha “desfilado” por la puerta de salida del programa, ella no lo ha hecho: “Por lo que ella ha pasado no lo hemos pasado nadie, puede que en ella prime más el deseo de estar que el de sufrir”. Y, por último, María Patiño apuntaba que el éxito es más bien del formato y no de Lydia a título personal.