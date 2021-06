Lydia Lozano contaba con un servicio que no tienen el resto de sus compañeros: peluquería y maquillaje. Lo perdieron todos con el inicio de la pandemia y lo recuperó ella tras ser operada de cervicales.

Sin embargo, un comentario de Kiko Hernández y Kiko Matamoros acabó con este ‘privilegio’ de la colaboradora, algo que ella no lleva nada bien y esta polémica ha hecho despertar otras antiguas, como el adjetivo de “mala compañera” que muchas veces le han adjudicado.

“¿Lo de mala compañera es lo peor?”, le preguntaba Jorge Javier Vázquez y ella lloraba: “Sí, porque no me lo considero”. Y es que cree que su mayor fracaso es que la vean como tal cuando no lo es: “Yo sé cómo reacciono ante el problema de un compañero y creo que siempre estoy ahí”.