Marta López 'traiciona' a Lydia Lozano: asegura que criticó a Belén Esteban por tener servicio de maquillaje

Con lo que no contaba Lydia es con que también le pasara en 'Supervivientes' y vivió un momento de tensión y agobio porque llegó a la cadena con el pelo mojado y no tenía ni tiempo ni forma de arreglarse. Según Kiko Hernández, su compañera montó "un pollo" y hay alguien que la escuchó en los pasillos: "Es de no estar bien de la cabeza".

Lydia Lozano niega las acusaciones

“¡Ah no, no, no!”, se quejaba Lydia marchándose de la sala en la que estaba: “Aquí suposiciones no, ¡En la vida! Yo en ningún momento nombré a Belén ¡Punto y final! Se acabó la conversación, no voy a hablar de gil***, pero si yo no he hablado contigo ni de maquillaje ni de peluquería”.