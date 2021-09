Afectada y con la voz entrecortada, Lydia Lozano entraba en directo en ‘Sálvame’ para dar la última hora de la situación de La Palma tras la erupción del volcán de Cumbre Vieja . La colaboradora estaba en el puerto, un lugar desierto donde ya nadie podía realizar su trabajo y donde no había prácticamente peces.

En la cercanía del puerto, la periodista ha hablado con Raymond, un vecino de la zona que llevaba dos días durmiendo en su coche junto a su madre, Teresa, de 82 años, tras haber sido desalojados de su casa. “Estamos aquí por si cambia el rumbo de la colada volcánica, porque ya lo ha hecho y ha arrasado con zonas que no estaba previsto. Además, puede originarse otra fisura y afectar a mi casa”.

Lydia ha querido saber cómo se encuentra la madre de Raymond, que a sus 82 años ya ha vivido en primera persona varias erupciones: “Ella está expectante, con la incertidumbre, pero intento que esté tranquila porque, de momento, no nos hemos visto afectados. Por eso estamos aquí, por si sucede intentar salvar los recuerdos que pueda”

La colaboradora de ‘Sálvame’, ante la situación, se rompía en lágrimas poco antes de finalizar la conexión en directo : “Ya está, ha sido un día muy duro. Mi familia está muy contenta, muy pendiente, todos me están ayudando, bueno todo el mundo, tanto Luis García Temprano como mi compañero Rafael estamos… es que es muy doloroso”.

“Todos los periodistas al volver al hotel nos saludábamos con una tristeza… Pero me gusta que aquí también esté ‘Sálvame’, estoy muy orgullosa de que haya mandado a Luis García Temprano, a Rafael y a mí para cubrir esta noticia. Es una noticia muy triste, pero me encanta que ‘Sálvame’ me haya traído”.