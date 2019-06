Lydia Lozano, histérica tras una discusión con Mila Ximénez: "Estoy hasta las narices"

Durante la reunión del programa ha ocurrido algo entre las colaboradores que han acabado a gritos en la redacción de 'Sálvame'

Los compañeros han podido grabar a Lydia, fuera de sí, gritando: "¡Todo el mundo le ríe las gracias!"

“¡Todo el mundo le ríe las gracias!”, “¡Soy la que más me callo!”, “¡No me puedo callar siempre y poner una sonrisa!”, “¡Estoy hasta las narices de que me llame mala compañera!”, son solo algunas de las frases en las que, aunque no la vemos, sí escuchamos a Lydia Lozano fuera de sí, histérica tras una discusión de Mila Ximénez.

Los gritos habían sido audibles por toda la redacción del programa durante la reunión y alguien ha grabado estas imágenes que, por su nivel de decibelios, han alterado el inicio de ‘Sálvame’. Tras verlo, Lydia se quejaba: se había tranquilizado, no había hecho aspavientos y, de repente, se encontraba la grabación en directo…

Tras ver un avance, Mila Ximénez susurraba: “Me tiene un asco… el llanto funciona muy bien y yo no voy ni a llorar ni a ponerme nerviosa, ella tiene una enorme capacidad para pasar del ataque de histeria (que iba a llamar al 112) a no sucederle nada”. Mila cree que su compañera no le soporta pero tampoco le importa: “Yo digo las cosas a la cara, no hago el numerito de salir de la redacción gritando como si hubiera muerto alguien”

Y este comentario hacía saltar a Lydia Lozano: “¿¡Me vas a hablar tú de numeritos!? ¿¿¡Tú!? Me parto y me troncho. Tú sí que montas pollos y yo aguanto mucho por educación”.

El origen del conflicto

Existe una foto del vestido de Belén colgado en un perchero en la habitación de la finca donde se vestiría horas después. Al parecer, esa foto la tiene Diego Arrabal y la ha visto Kike Calleja, pero Mila Ximénez ha escuchado a alguien de 'El programa de Ana Rosa' decir que esa foto no existe...

Así lo ha comentado Mila con Lydia, ella se ha preguntado si cuestionaba también a Kike y luego lo ha comentado con el propio Kike, que se ha molestado con Mila por sentirse cuestionado. Por ello, cuando Kike ha ido a pedirle explicaciones a Mila, la aludida ha reaccionado enfadándose con Lydia Lozano y llamándola mala compañera en la reunión.

El amago de abandono de Mila Ximénez

Lydia Lozano dice estar harta de poner una sonrisa ante los ataques de Mila, también de que todo el mundo le ría las gracias así que ella, tras escucharlo, le ha pedido que deje de disimular. A tanto ha llegado que Mila quería irse de plató: “Hoy no voy a cobrar pero no voy a trabajar contigo, no puedo más”.