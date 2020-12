‘Sálvame’ debatía sobre el reencuentro de Jorge Javier Vázquez y Carmen Borrego a pesar del enfrentamiento del presentador con las Campos y, mientras unos decía qué perdonarían y qué no, Mila Ximénez ha confirmado que no se habla con Lydia Lozano.

La aludida lo confirmaba y se derrumbaba al instante: “Es una decisión mía, no quería que esto saliese…” Pero ¿Qué pasó? Para la colaboradora llegó un momento en que no podía más: “Yo comprendo las cosas que nos decimos en directo, por una bronca, por tal… pero no puedo entender que una persona haga una exclusiva y hable así de mí”.

“He decidido no volver a hablar a Mila, no puedo estar toda la vida que te quiero y que no, que eres buena que no, no puedo más”, decía la colaboradora llorando y añadía que se sentía mal sobre todo los últimos días que su compañera se ha ausentado del programa.