Jorge Javier Vázquez se moja sobre Efrén Reyero: “Me parece un poco cantamañanas”

“Efrén me parece un poco cantamañanas”, nos ha dicho Jorge Javier Vázquez y es que el presentador se ha mojado: “Ayer sacó la patita”. Y no es el único que ha opinado, hay colaboradores que creen que la relación ya estaba rota: “Yo creo que se rompió aquella noche del Deluxe que a Marta no le gustaron las contestaciones de Efrén”, decía Lydia Lozano.